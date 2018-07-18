Rahmi Turan: Dövizi, peyniri, domatesi hep dış güçler artırıyor!

Haa… Bir terane tutturulmuş gidiyor!

Dış güçler!

Dövizi, peyniri, domatesi hep dış güçler artırıyor!

Bizim saf vatandaşlarımız da buna inanıyor.

Kötü yönetimin adı “Dış güç saldırısı” oldu.

Gerçekte ekonomi politikalarının yanlış olduğunu kimse kabul etmiyor.

Milleti üretmeden tüketmeye alıştırmışlar!

Dışarıdan sürekli kredi alıp üretime değil, tüketime harcamak, borçla koca koca binalar, yollar yapmak, ölü yatırımlara yönelmek, tarıma, hayvancılığa boş vermek yanlış!

Dış güçlerin bunlarla ne ilgisi var?

Yabancılar Türkiye’yi terk ediyor. Yalnız yabancılar değil, fırsatını bulan Türk işadamları da kaçıyor.

Yıllık cari açık (döviz açığı) 57 milyar doları aşmış bulunuyor.

Ee, ne olacak bunun sonu?

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Ele güne avuç açmaya devam edeceğiz. Borç bulduğumuz zaman mesele yok, kriz çıkmaz! Bulamadığımız an yanarız!

Ah o dış güçler yok mu? Bütün kabahat onlarda!

Rahmi Turan’ın yazısı