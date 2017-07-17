Rahmi Turan: Darbe girişimini, birçoğu sıradan garibanlar olan bu insanlar mı yaptı?

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Darbecilerle mücadele ediliyor mu, yoksa “ediliyor gibi” mi yapılıyor?

On binlerce insan tutuklandı, 296 bin kişi memuriyetten uzaklaştırıldı, işlerinden atıldı veya açığa alındı!

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Bunların arasında her meslekten insan var.

General, subay, astsubay, er, pilot, öğretmen, profesör, işadamı, avukat, eczacı, doktor, bankacı, polis, emniyet müdürü, gazeteci, hatta leblebici bile var ama bir tek siyasetçi yok!

Şu siyaset mesleği ne kadar temizmiş (!) meğerse…

Yani, hain ve kanlı darbe girişimini, birçoğu sıradan garibanlar olan bu insanlar mı yaptı?

Siyasi kafalar nerede? Darbecilerle mücadelede en önemli unsur, darbenin siyasi ayağının ortaya

çıkarılmasıdır.

Oysa iktidar buna yanaşmıyor! Çekindiği şeyler nedir, bilinmiyor!

Bu arada Meclis Darbe Komisyonu’nun AKP’li üyeleri hiç sıkılmadan, vicdanları sızlamadan ve yüzleri bir milim bile kızarmadan darbe girişimini CHP’nin üzerine yıkma çabası içinde görünüyorlar!

Rahmi Turan’ın yazısı