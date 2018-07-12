Rahmi Turan: Bugün Türkiye’nin eğitim düzeyi Avrupa’dan çok Afganistan’a, Habeşistan’a yakın!

“Yeni düzen” diyorlar ama 16 yıldır bu düzen devam ediyor. Sonuç işte bu! Kim beğeniyorsa, kim mutluysa onun olsun! Ülkemizde liyakat, başarı, beceri dönemi kapandı, kendini tek adama beğendirme dönemi başladı.

AKP döneminde önceki Milli Eğitim bakanları, eğitim ve öğretimin canına okudular. Bugün Türkiye’nin eğitim düzeyi Avrupa’dan çok Afganistan’a, Habeşistan’a yakın! Fenden ve bilimden uzak, ilkel, bağnaz, gerici bir eğitim! Genç kuşakların umutlarını körelten, imkân bulanların yurtdışına kaçmasına sebep olan bu eğitim sistemi ile Türkiye karanlık bir geleceğe sürüklenir! Aileler, devlet okullarının perişan halini, düz liselerin imam hatip okullarına çevrildiğini gördükçe, büyük fedakârlıklarla çocuklarını özel okullara yönelttiler.

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Bunlar parası olanlar tabii ki… Ya maddi imkânı olmayan aileler ne yapsın? Çaresiz şartlara boyun eğmek zorunda kaldılar!

2002’den bu yana görev yapan tüm Milli Eğitim bakanları ülkenin geleceğinin karartılmasından sorumludur.

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Şimdi yeni bir Milli Eğitim Bakanı göreve başladı: Prof. Dr. Ziya Selçuk. Yeni bakanın eğitim kökenli olması umutları biraz arttırıyor. Ziya Selçuk Milli Eğitim eski bakanlarının günahlarını temizleyecek mi? Yoksa o da aynı girdaba takılıp diğerleri gibi Türkiye’nin karanlığa yuvarlanmasına yardımcı mı olacak?

Ziya Selçuk’un sosyal medyada paylaştığı belirtilen sözleri şahsen bana umut verdi. Neden? Çünkü Atatürk’ten söz ediyor, diğerleri gibi Atatürk’ü inkâr etmiyor. Atatürk ilkelerini kendisine rehber eden hiç kimse yolunu şaşırmaz, başını duvara vurmaz!

Rahmi Turan’ın yazısı