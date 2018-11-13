Rahmi Turan: Arapça ezan kulağa daha hoş geliyor

Başka derdimiz yokmuş gibi günlerdir ülkede “Türkçe ezan” tartışılıyor. Ben çocukluk yıllarımda camilerde okunan “Türkçe ezanı” çok dinledim. “Allahu ekber” yerine “Tanrı uludur” diye başlıyor ve Türkçe devam ediyordu. Ezan “namaza davet” olduğuna göre “Arapça da, Türkçe de okunsa fark etmez” diye düşünürüm. Ancak Arapça ezan kulağa daha hoş geliyor ve ezana ulvi bir hava katıyor sanırım.

Rahmi Turan’ın yazısı