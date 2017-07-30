Rahmi Turan: Anlaşılan o ki, MHP’li parlamenterler, kendilerine giren kazığın farkında değiller!

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AKP milletvekilleri “Yukarısı böyle istiyor!” diyerek Meclis İç Tüzüğü’nü değiştiren kanunu çıkarıp hemen yaz tatiline başladılar.

Yeni İç Tüzük, muhalefetin Meclis’te konuşmasını, milletvekillerinin söz söyleme ve iktidarı eleştirme hakkını (3 dakikaya indirerek) büyük ölçüde kısıtlıyor!

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İşin en hazin (belki de komik) tarafı muhalefet hakkının engellendiği, hatta yok edildiği bu yasaya MHP milletvekillerinin, AKP sevdalısı Genel Başkan Bahçeli’den aldıkları talimatla “Evet” oyu vererek bütün güçleriyle iktidar partisi AKP’yi desteklemeleri…

Anlaşılan o ki, MHP’li parlamenterler, muhalefet partisi olarak kendilerine giren kazığın farkında değiller! İleride acıtınca anlayacaklar.

Rahmi Turan’ın yazısı