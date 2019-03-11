Rahmi Turan: AKP’nin gözü Muğla’da ama 50 bin ağaç kesiminden bahsedilmiyor

Muğla ve ilçelerinde CHP hâkimiyeti var. Fakat bu defa mücadele çetin! AKP gözünü Muğla ve Bodrum’a dikti… İktidar, bölünmüşlükten yararlanarak bu bölgeyi ele geçirmek amacında…

İlk defa bu yerel seçimlerde umutlandı… Neden? Çünkü, CHP’nin bölünmüşlüğünden faydalanmak istiyor!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bodrum’a geldi, AKP seçim bürosunu ziyaret etti. Ardından yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanı olarak biz de Muğla’ya ve Bodrum’a gereken hizmeti getirelim istiyoruz.” dedi.

Erdoğan’ın 300 odalık yazlık sarayının yapıldığı Okluk Koyu ve çevresinde, saray ve yolları için 50 bin ağaç kesildiğinden bahsedemedi tabii ki…

Rahmi Turan’ın yazısı