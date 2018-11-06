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Yaramazlara biraz batar!

Rahip Santoro’nun katili Bodrum’da vuruldu

Bodrum’da önceki gece uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıslar, rahip Santoro’yu öldürmekten hüküm giyen Oğuzhan Akdin ve ağabeyi çıktı.

Görsel: Faithkeepers

Trabzon’daki Santa Maria Kilisesi’nin rahibi Andrea Santoro 5 Şubat 2006’da o zaman 16 yaşındaki Oğuzhan Akdin tarafından vurularak öldürülmüştü. Rahibin cenazesi İtalya’ya gönderilirken katil üç gün sonra yakalanmıştı.

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Emniyet ve savcılıkta susma hakkını kullanan Oğuzhan Akdin için ‘tasarlayarak insan öldürmek’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet istenmişti. Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nde de sanığa 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Akdin 25 Ağustos 2016’da tahliye edilmişti.

Sözcü’nün haberine göre  Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum’da önceki gece silahlı saldırıya uğradı.

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61 saat adlı haber sitesinin aktardığı iddiaya göre saldırıyı Trabzon’daki bir çete davasından aranan ve Akdin kardeşlerle arkadaş olduğu belirtilen E.D. gerçekleştirdi.

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