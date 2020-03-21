Rahip ‘arabaya servis’ günah çıkarma uygulaması başlattı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Maryland eyaletine bağlı Bowie kentinde, bir rahip corona virüsünün yayılmasına karşı insanların günahlarını araçlarında çıkarmaya başladı.

Fotoğraf: Reuters

Bir kilise gazetesine konuşan Aziz Edward Kilisesi’nin rahibi Scott Holmer, doğal afetler ve salgın hastalıklar karşısında ‘yaratıcı olmaları gerektiğini‘ söyleyerek, “Mesih’i şimdi insanlara getirmeliyiz, onu başkalarına enfekte olan insan sayısını artırmadan güvenli bir şekilde getirmeliyiz” dedi.

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‘Uygulama olumlu karşılandı’

‘Arabaya servis’ hizmetin ayrıntılarına da değinen rahip, sürücü koltuğunun günah çıkarma sırasında kilisedekiyle aynı işlevi gördüğünü, işlem esnasında gözüne bir bant taktığını ve araçta birden fazla kişi bulunuyorsa, araçtan çıkmalarını istediğini söyledi.

Father Scott Holmer sat on a chair in the parking lot of a Maryland church, administering confession by car to worshippers practicing social distancing. Follow live updates here: https://t.co/hgYUtO8NM7 pic.twitter.com/GqZScMsJaP — Reuters (@Reuters) March 21, 2020

“Perişan olduğumuz bir dönemdeyiz, ama yine de bir araya gelmeye vaktimiz olacak” diyen Holmer, uygulamanın olumlu karşılandığını belirtip, bunu her gün belli saat aralarında gerçekleştireceğini söyledi.

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Yetkililer, Maryland’de şu an tespit edilmiş 80’den fazla vaka bulunduğunu açıklamıştı.