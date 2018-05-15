Rahibe Ajayi Nevşehir’de: Billboardlar hazırlandı, kurban kesildi, kına gecesi yapıldı

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Türkiye’ye gelen ünlü Nijeryalı rahibe Esther Abimbola Ajayi çiçekler ve bilboardlarla karşılandı. Adına kurban kesilen rahibe şehit mezarını ziyaret edip temsili kına gecesinde gelin olup halay da çekti.

Nijerya’nın Lagos kentinde doğan ve hayatını İngiltere’de sürdüren Ajayi, başarılı bir iş kadını olarak da tanınırken, kendi adını taşıyan Esther Ajayi Vakfı’nın kurdu ve hayır işlerine yöneldi. Başta Afrika ülkeleri olmak üzere pek çok topluluğa sağladığı yardımlarla tanınan vakıf, sağlıklı yaşamın da önemli savunucularından.

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Vakıf Başkanı Ajayi, bazı dernek ve vakıflara yardımda bulunmak ve Türkiye’deki Suriyeli mültecileri ziyaret etmek amacıyla, Londra’da yaşayan Nevşehirli işadamı Aydın Adem Yıldırım’ın daveti ve organizasyonuyla Nevşehir’e geldi.

Suriyelilerin kampına gidecek

Havaalanında çiçeklerle karşılanan Ajayi, Türkiye’ye ilk defa geldiğini belirterek, ‘’Türkiye’de bazı vakıf ve derneklere yardımda bulunmak istiyoruz. Ayrıca, Kahramanmaraş’ta Suriyeli mülteciler için yapılan kampı ziyaret edeceğiz’’ dedi.

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Ajayi, havaalanından Avanos’a gelirken yol üzerindeki bilboardlarda kendisi için hazırlanan afişler önünde de objektiflere poz verdi.

Esther Ajayi Vakıf başkanı, Avanos’a bağlı Yeşilöz Mahallesi’ndeki mezarlığı da ziyaret ederek, 2015 yılında Tunceli ‘nin Nazımiye ilçesindeki kaymakamlık lojmanlarına düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden özel harekat polisi Ali Rıza Güneş’in kabrini de ziyaret etti.

Anıtkabir’e de gitmek istiyor

Anıtkabir’i ziyaret etmeyi çok istediğini, ancak programda Ankara olmadığı için bu isteğini gerçekleştiremediğini söyleyen Ajayi, Anıtkabir yerine, Yeşilöz’deki şehit mezarını ziyaret ettiğini belirterek, ülkesini savunurken hayatını kaybeden herkes için dua ettiğini belirtti.

Bayrak hediye edildi

Şehit mezarını ziyaretinden sonra konaklayacağı Ürgüp’teki otele geçen rahibe Esther Ajayi, burada davul ve zurna eşliğinde çiçeklerle karşılandı. Türkiye ziyareti nedeniyle kurban kesilen Ajayi, bir süre halk oyunları ekibinin gösterisini izledi ve ekibe katılarak halay çekti. Bu arada halk oyunları ekibi Ajayi’ye Türk bayrağı hediye etti.

Misafir rahibe ve beraberindekiler için ‘kına gecesi’ gösterisi düzenlendi ve Ajayi’nin ellerine kına yakıldı. Ajayi, kendisine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu ve Türk misafirperverliğine hayran kaldığını da sözlerine ekledi.