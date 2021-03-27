Rahat bir nefes alabiliriz: Apophis en az 100 sene dünyaya çarpmayacak!

NASA dünyaya çarpacağından korkulan Apophis isimli asteroidle ilgili ‘yüreklere su serpen‘ açıklama yaptı: En az 100 sene daha çarpmaz.

Fotoğraf: NASA

Bilim insanlarını son 15 yıldır kaygılandıran 340 metre büyüklüğündeki gök taşı 2004’te keşfedildiğinde manşetlere taşınmıştı.

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Apophis, yörüngesine dair tahminler sonucu tehlikeli asteroitlerin ‘yüzü‘ olmuştu.

2029’da ve sonra yine 2036’da ürkütücü ölçüde yakınlaşacağı tahmin ediliyordu. Bir süre önce bu iki yakınlaşmada çarpma ihtimalini eleyen NASA, 2068’deki yakınlaşma için aynı rahatlıkla açıklama yapamamıştı.

Ancak yeni teleskop gözlemleri çarpma ihtimalini ortadan kaldırdı ve NASA Apophis’i risk listesinden çıkardı.

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NASA’dan Davide Farnocchia 2068’de bir çarpışmanın ihtimaller dahilinde olmadını belirterek “Hesaplamalarımıza göre önümüzdeki en az 100 sene içinde çarpışma riski görünmüyor” dedi.

Apophis 13 Nisan 2029’da dünyanın 32 bin kilometre yakınına gelecek. Bu, dünyanın aya mesafesinin onda birine denk geliyor.