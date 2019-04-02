Ragıp Zarakolu: Yoksa, AKP ile CHP’nin İstanbul’da başa baş kalması sağlanamazdı

HDP modeli bir anlamda iktidar ve ana muhalefet partisi için de bir model oldu. Seçimlere ittifaklarla girdiler. Girmek zorunda kaldılar.

HDP uyguladığı akıllıca politika ile, 2015 seçimleri gibi AKP’nin dizini bir kez daha kırmayı başardı diyebiliriz. CHP’nin akıllıca olmayan politikalarına, CHP’ye karşın!

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Yoksa, AKP ile CHP’nin İstanbul’da başa baş kalması sağlanamazdı. Ama keşke Sultangazi gibi Kürtlerin görece yoğun olduğu yerlerde de aday gösterilmeyip, İstanbul’un AKP’nin elinden tartışılmaz biçimde alınmasına katkı sunulsaydı.

Ragıp Zarakolu’nun yazısı