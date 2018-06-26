Ragıp Zarakolu: Bence seçimin iki kazananı oldu; MHP ve HDP

Bence seçimin iki kazananı oldu. MHP ve HDP.

Türk milliyetçiliğinin ana partisi MHP ve Türkiye solu ile Kürt özgürlük arayışının ortak partisi olan HDP. Oluşan cumhur ittifakının temel koşulu Kürtlere karşı savaşın sürmesiydi. Şimdi de bu ittifakın sürmesinin temel koşulu bu olmaya devam edecek.

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HDP en ağır koşullar altında seçime girmesine, başkan adayının, milletvekillerinin, belediye başkanlarının hapiste olmasına, onlarca parti binasının saldırıya uğramasına ve temel olarak kendisini baraj altında tutmayı amaçlayan bir erken seçime karşın büyük bir zafer kazandı.

Seçim sonuçları şunu bir kez daha gösterdi: Seçim haritasında yine net kalıcı bir şekilde istikrarını koruyan Kürt bölgesinde HDP hâlâ iktidar partisi, AKP ise ana muhalefet partisi konumundadır.

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RTE, her zaman futbolcu geçmişi ile övünür, eğer babasının aşırı otoriterliği olmasa, belki de hayatı Fenerbahçe’nin ünlü sporcularından biri olarak şekillenecekti. Mahallesi Kasımpaşa’ya da güzel bir stadyumla teşekkür etti, iktidarı döneminde.

Futbol, takım ruhunu, uyumu gerektiren bir spor dalıdır. Karşılıklı olduğunda bir maçı izlemek doyumsuz bir keyif olur. Adeta bir sanat gösterisine dönüşür. Ama işin içine şike, itiş kakış, kasıtlı fauller girdiğinde, izlemesi işkenceye döner, sonuçta tribünlerde holiganların sille tokat, bıçak sopa taş birbirine girdiği bir kaosa dönüşür.

Eşit koşullar altında yapılan bir maçta taraflar birbiriyle el sıkışır, daha başarılı olan taraf tebrik edilir. Hiç kimse 24 Haziran seçimlerinin sportmence geçtiğini iddia edemez.

Ragıp Zarakolu’nun yazısı