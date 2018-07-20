Rafineride işçi zehirlenmesi: Üç günde hastaneye 3 bin 300 başvuru

İzmir’deki Star Rafinerisi’nde yemekten sonra hastaneye 3 bin 300 başvuru yapıldığı bildirildi.

Aliağa ilçesinde bulunan rafinerideki işçiler, 17 Temmuz’u 18 Temmuz’a bağlayan gece yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmuştu.

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İşçiler karın ağrısı, baş dönmesi ve ateş şikayetiyle üç gün hastaneye gidiyor.

AA’ya konuşan İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, hastanelere yapılan başvuru sayının yaklaşık 3 bin 300 başvuru olduğunu söyledi.

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Salnur’un verdiği bilgiye göre halen 200’e yakın işçi hastanelerde tedavi görüyor.

Hayati tehlikesi olan yok

İl müdürü şunları söyledi: “Hastalarımızın hayati tehlikesi yok ama sıvı kaybı, tansiyon düşüklüğü ve ateş nedeniyle tedavileri devam ediyor. Birilerinin ortaya attığı gibi olaydan dolayı vefat gibi kötü bir olay söz konusu değil.”

Öte yandan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürlüğü, zehirlenme olayının ardından yemek şirketleri de dahil olmak üzere, oteller, restoranlar ve tüm işletmelerde incelemelerde bulundu.