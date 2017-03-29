‘Rafa kalkan’ kamu yayıncılığı: TRT Haber mart ayında HDP’ye bir dakika süre ayırdı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, ay başından bu yana Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’li isimlere 4 bin 113 dakika süre ayırıp partisine sadece bir dakika ayıran TRT Haber kanalını Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayet ederek yaptırım istedi.

Demokrasi İçin Birlik İnisiyatifi’nin geçen hafta yayınladığı raporda TRT ve diğer özel televizyon kanallarında referandum yayınlarında ‘Evet’e 485 saat, ‘Hayır’ ise 45,5 saat ayrıldığı tespit edilmişti.

Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’ın haberine göre HDP’nin hazırladığı çalışma, TRT haber kanalında 1-22 Mart tarihleri arasında yapılan program ve haber bültenlerinde cumhurbaşkanına 1390 dakika, AKP ve hükümet yetkililerine 2 bin 723 dakika, CHP’ye 216 dakika, MHP’ye ise 48 dakika süre ayrıldığını ortaya koydu.

RTÜK’e şikayet dilekçesi veren HDP’li Oluç kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü TRT’nin tarafsız olma zorunluluğunu hatırlatarak, “TRT’nin yayınlarının siyasi parti ve demokratik gruplarla ilgili tek yönlü ve taraf tutan, fırsat eşitliği ilkesini göz ardı eden, kamuoyunun özgürce kanaat geliştirmesini engelleyen nitelikte olmaması gerekmektedir” görüşünü dile getirdi.

TRT Haber’in yayınlarında gerek kendi yasasını, gerek RTÜK yasasını, gerekse de YSK’nin yayımladığı yayın ilkelerini açıkça ihlal ettiğini belirten Oluç, söz konusu ihlaller nedeniyle ayrı ayrı yaptırım uygulanmasını talep etti.