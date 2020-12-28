Radyoloji uzmanı Covid-19’a yenik düştü

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Yavuz Durmuş, Covid-19 nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Başhekimlikten yapılan açıklamada, 35 gündür yoğun bakımda tedavi gören Durmuş’un yaşamını yitirdiği duyuruldu.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gece gündüz fedakarca çalışan, meslek etiğini her şeyin önünde tutan, Covid-19 mücadelesinde en önde savaşırken hastalığa yakalanan değerli meslektaşımız radyoloji uzmanı Dr. Yavuz Durmuş’u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.”