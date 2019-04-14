Radyo tamircisi Bayram usta emekli olup, evinin bir bölümünü müzeye çevirdi

Bursa’da 29 yıl radyo tamirciliği yaptıktan sonra dükkanını kapatıp emekliye ayrılan 64 yaşındaki Bayram Akıncı, mesleği süresince topladığı eski radyo, plak çalar, televizyon gibi cihazlarla eski eşyaları misafirleri için sergileme karar alarak, evinin bir bölümünü müzeye çevirdi.

Fotoğraflar: DHA

Bursa’da 1977 yılında radyo tamirciliğine başlayan Bayram Akıncı, zaman içinde işinde ustalaşarak kendi dükkanını açtı. 29 yıl bu mesleği yapan Akıncı, bu süre içerisinde ilgisini çeken eski elektronik cihazlar ile antika eşyaları biriktirdi. 2006’da dükkanını kapatıp emekliye ayrılan Bayram Akıncı, bu cihaz ve eşyaları evinin deposunda saklamaya başladı. Gelen misafirlerine bunları sergilemek isteyen Bayram Akıncı, evinin bir odasını müzeye çevirdi. Akıncı radyodan televizyona, plak çalardan dikiş makinesine, gaz lambasından bakır kaplara kadar birçok antika cihaz ve eşyayı, bu odada sergiliyor.

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Mesleği bıraktım ama hobi olarak devam ediyorum

Bayram Akıncı, gün içinde ailesi ve misafirleri ile beraber bu odada vakit geçirmekten huzur bulduğunu belirtti. Bu odanın kapısının merak eden herkese açık olduğunu ifade eden Akıncı, “Ürünlerin tamirini de kendim yapıyorum. Elimizde imkanlar mevcut. 1990 yılında Görükle’de kendime ev yaptım. Dükkanlarını kapatan arkadaşların eşyalarını da satın aldım. Bu işler emek istiyor. Hurda pazarlarını takip ettim. Evimin bir odasını özel bir oda yaptım. Çatı katında da ayrı bir oda yapmayı düşünüyorum. Pikap, radyo, oto pikabı, geçmişe dönük ne ararsanız bulabilirsiniz. İnsanların bunları görmesi lazım. Geçmişte yaşananları bilmesi gerekiyor. Bunları toparlaması uzun bir zaman aldı. Bazı müşterilerimizin bıraktığı eşyalar oldu. 77 yılından beri bir birikim var. 25 metrekarelik bir özel bir oda yaptım. Meslek olarak bıraktım, ama hobi olarak işime devam ediyorum. Kapımız herkese açık” dedi.

Bu odada gençliğim, emeklerim, çocuklarım, anılarım, geçmişim var

Odanın kendisi için için çok şey ifade ettiğini söyleyen Akıncı, “Bu odaya girince gençliğimi hatırlıyorum. Emeklerimi hatırlıyorum. Ailemi bu işle geçindirdiğimi hatırlıyorum. Çocuklarımın düğününü, her şeyi bu meslekten kazandık. Evimizi dahi bu hale getirdik. Biz vefat ettikten sonra çocuklarımız bu eşyalara ne derece sahip çıkar bilemiyorum. Yeni neslin bazıları istemiyor. Nilüfer Belediyesi benim adıma bir müze yapma teklifiyle geldi, fakat ben kendimi burada huzurlu hissettiğim için, geçmişe döndüğüm için, gençliğimi hatırladığım için hiç bir şeye kıyamıyorum” diye konuştu.

Geçmişimi parayla satamam

Odadaki eşyaların kendisi için parayla ölçülecek bir şey olmadığını belirten Akıncı, şunları söyledi: “Bu odaya sahip çıkmak kültür meselesi, geçmiş meselesi. Kendi geçmişini parayla satanları ben kabul etmiyorum. Kendi kültürüm var. Kendi geçmişim, yaşamışlığım var. Biz öldükten sonra çocuklarımız müze gibi bir şey yaparlarsa, o zaman daha iyi olur.”