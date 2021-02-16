Radiohead üyelerinin stüdyoda bir şeyler karaladığı defterin 100 bin liraya alıcı bulması bekleniyor

İngiliz rock grubu Radiohead üyelerinin neredeyse 30 yıl önce stüdyoda bir şeyler karaladığı not defterinin açık artırmada 10 bin pound’un üzerinde alıcı bulması bekleniyor.

Fotoğraflar: Omega Auctions

1993’te grubun ‘The Bends‘ albümü kaydı provaları için stüdyoya girdiği sırada kullandığı not defteri Britanya’daki Omega müzayede evinde açık artırmayla satışa çıkacak.

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Defterde albümle ilgili fikirler, çizimler ve ‘Street Spirit (Fade Out)’ dahil bazı şarkı sözleri yer alıyor.

Grubun stüdyoda bıraktığı not defterinin, adı açıklanmayan ve gruba enstrüman ve ses sistemleri kiralayan bir kişi tarafından alındığı belirtildi.

İki tane bilinmeyen şarkıya dair notların da olduğu defterin 23 Şubat’taki açık artırmada en az 10 bin pound’a alıcı bulacağı düşünülüyor.