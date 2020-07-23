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Yaramazlara biraz batar!

Radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek kurmuş

Gaziantep’te, trafik polisleri rutin kontrol sırasında şüphe üzerine bir TIR’ı durdurdu. Araçta inceleme yapan polis, TIR’da radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek yapıldığını belirledi.

Fotoğraf: DHA

3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’nde 06 JSS 83 plakalı TIR şüphe üzerine durduruldu. Araçta inceleme yapan polis plakanın olduğu bölümün ikiye ayrıldığını gördü.

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Bölümleri eliyle hareket ettiren polis memuru plakanın ters dönerek kapandığını fark etti. Düzeneğin, TIR’ın hız kontrolü yapılan noktalarda radar kameralarından gizlenerek trafik cezasından ‘yırtmak’ çin kurulduğu belirlendi.

TIR otoparka çekildi. Sürücüye ceza kesildi.

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