Rabobank: ‘Merkez’in adımları ve bankaların döviz satışı yetmez

Rabobank stratejisti Piotr Matys kurdaki düşüşün kısa vadeli bir düzeltme olduğunu vurgulayarak, Merkez Bankası’nın (MB) adımlarının ve kamu bankalarının döviz satışının yeterli olmayacağını, risklerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Seçim sonrası liradaki değer kayıplarının ardından MB’nin dün ek sıkılaştırma ile ‘dolarizasyonu caydırıcı’ zorunlu karşılık adımları atmıştı. Bunun üstüne kamu bankalarının Asya piyasalarında gece yarısı yaptığı döviz satışlarıyla dolar/TL Asya seansında 6.05’e kadar gerilemişti. Saat 18:38 itibariyle dolar lira karşısında 6.08’in hemen altında.

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Reuters’a bilgi veren kaynaklar Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve gece yarısından sonra 1 milyar dolardan fazla döviz satışı yaptığını söylemişti.

Kamu bankalarının dolar satışları kur üzerinde anlamlı bir etkiye neden olmadı. Bloomberg’de yer alan bir habere göre Asya piyasalarından ismini vermek istemeyen iki işlemci piyasanın ‘hazırlıksız yakalandığını’ söyledi.

Erdoğan İstanbul’u almak için tüm kaynaklarını kullanacak

Analist Mayts kurla ilgili siyasi risklerin ‘yeniden ortaya çıktığını’ belirtirken, ‘acil ihtiyaç duyulan reformlar yerine Erdoğan yönetiminin İstanbul’u almak için tüm kaynaklarını kullanacağını’ söyledi.

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‘Ek sıkılaştırma’ ifadesi talihsiz bir zamanda kaldırıldı

“MB açıkça piyasayı yakından izliyor ve adım atmaya hazır ancak gerektiğinde faiz artırımı yapabileceğine yönelik ifadeyi talihsiz bir zamanda kaldırması kredibiliteyi olumsuz etkiledi” diyen Mayts, şöyle devam etti:

“Bu, piyasanın lirayı koruma kararlılığını test etmekten korkmayacağı anlamına geliyor. MB eylülde olduğu gibi kararlı davranacağını ve faizleri artırabileceğini kanıtlamazsa piyasa katılımcılarının büyük çoğunluğu için kurdaki geri çekilmeler iç risklerin olduğu bir ortamda daha fazla yükselme beklentisiyle dolar/TL alma fırsatı olarak görülebilir.”