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Yaramazlara biraz batar!

Rabia Naz’ın otopsi raporları ulaşan Meclis komisyonu, yeniden Eynesil’e gidebilir

Giresun’un Eynesil ilçesinde, evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın (11) ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan alınan iki otopsi raporunun da olduğu savcılık dosyası, adının verildiği TBMM Araştırma Komisyonu’nca incelenecek. Rabia Naz Komisyonu’nun, inceleme için yeniden olayın yaşandığı Eynesil’e gidebileceği bildiriliyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından iki rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Baba Şaban Vatan, intihar ettiği iddia edilen kızının intihar etmediğini, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürüyor. Dahası çocuğuna AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını, AKP İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazanın örtbas edildiğini savunuyor.

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Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, çalışmalarını sürdüyor. Küçük kızın ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan alınan, ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği ve yüksekten düşme olgusuyla uyumlu olduğu belirtilen iki otopsi raporu komisyona ulaştı. Soruşturma kapsamındaki diğer raporların da yer aldığı savcılık dosyası ile birlikte gelen otopsi raporları, komisyonda incelenecek. Rabia Naz’ın sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin, baba Şaban Vatan ve ağabey Yaşar Mert Vatan’ın DNA profili örnekleri ile uyumlu olduğuna ilişkin Adli Tıp raporu da dosyada yer aldı. Meclis’e ulaşan dosyada Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin ilk bulgular ve görgü tanıkları ile dinlenen kişilerin ifadelerinin de yer aldığı bildirildi.

Öte yandan 7 Ocak 2020’de yeniden çalışmalarına başlayacak komisyon üyelerinin, Eynesil’e araştırmada bulunmak üzere tekrar gidebileceği belirtildi.

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