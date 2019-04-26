Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin soruşturma dosyasına erişim yasağı

Giresun’da hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın dosyasına erişim yasağı getirildi.

Rabia Naz ve babası…

Vatan, 12 Nisan 2018’de Eynesil ilçesinde bağlı Gümüşçay Mahallesi’ndeki evinin önünde ağır yaralı halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Küçük çocuğun ölümünün intihar mı yoksa trafik kazası mı olduğu konusunda soruşturma devam ediyor. Babası, kızına çarpan aracın şoförünün korunduğunu öne sürüyor.

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Tanıklar dinleniyor, kayıtlara bakılıyor

DHA’nın haberine göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişleri, daha önce ifadelerine başvurulan 60 tanığı yeniden dinlemeye başladı. Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde oluşturulan özel ekip, bölgedeki güvenlik kamera kayıtları ile olay günü çevrede bulunan cep telefonlarına ait HTS kayıtlarını incelemeye aldı.

Dosyaya erişim yasağı

Giresun başsavcılığı da ‘kamuoyu ve sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesi ile soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi’ amacıyla dosyaya mahkeme kararıyla erişim yasağı getirdi.

Ailenin avukatı Emel Bodur Kılıç, kararı şöyle değerlendirdi: “Kararda madde açık bir şekilde der ki; ‘Soruşturmadaki deliller ile ilgili olan kısımda soruşturmanın güvenliği tehlikeye düşecekse gizlilik kararı alınabilir.’ 11 yaşındaki bir kız çocuğuna çirkin bir şekilde intihar kelimesini yapıştırmaya çalıştılar. Ancak intihar olarak nitelendirilen bir dosya da gizlilik kararı alınamaz. Çünkü ceza muhakemesi kanunu 153’üncü madde hükmünde hangi suçlarda dosyada gizlilik kararı alınacağı yazar. ‘Kasten adam öldürme’ suçundan gizlilik kararı istenebileceği açıktır. Bu da demek oluyor ki 11 yaşındaki küçük bir kız çocuğuna yakıştırılmaya çalışılan intihar kelimesinden artık uzaklaşıyoruz. Demek ki dosyamız ciddi anlamda cinayet şüphelerini içerir bir hale geldi.”

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Avukat, kararın alınması için tatmin edici bir gerekçenin sunulamadığını belirterek insanların “Acaba insanları susturmaya yönelik bir çalışma mı?” diye endişelenebileceğini dile getirdi.