Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin polisin kanaati: Yüksekten düşme

Bir yılı aşkın süredir çözülemeyen Rabia Naz’ın ölümünü araştıran polis ekibinden biri veriler, raporlar ve tanık ifadesi gözönüne alındığında ‘yüksekten düşme’ kanaatinin hasıl olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Giresun’un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, hastanede yaşamını yitirmişti.

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Ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından iki rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşmeyle uyumlu olduğu kaydedildi.

Baba Şaban Vatan ise ilk günden bu yana kızının trafik kazasına kurban gittiğini öne sürüyor; çocuğuna AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını, AKP İstanbul Miletvekili Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazanın örtbas edildiğini savunuyor.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre emniyette kurulan beş kişilik özel ekipten polis Hüseyin Emir, TBMM Rabia Naz Araştırma Komisyonu’na şu bilgileri verdi:

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‘Üç şahıs, üç ay dinlendi’

“Şüpheli gördüğümüz konular üzerinde üç şahıs hakkında üç ay dinleme tedbiri uyguladık, 130 kişinin ifadesini aldık. Her şahıs farklı beyanlarda bulunuyor. 33 kişinin HTS kayıtlarını istedik.

‘Doblo aracı tespit ettik’

“Hakkında iddialar bulunan Doblo aracı tespit ettik, bağımsız bir firmaya incelemeye gönderdik. Aracın tamamıyla orijinal olduğunu, boya, işlem yapılmadığını kamerayla belirledik.”

Raporlar arasında çelişki olduğunda Giresun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na yazıldığını söyleyen Emir şöyle devam etti: “Oradan ‘yüksekten düşme’ diye geliyor. Yetinilmiyor, 1. Adli Tıp Kurumu’na rapor yazılıyor, oradan da ‘yüksekten düşme’ raporu geliyor. 25 kişilik üst kurulun raporunda da yüksekten düşme olduğu söyleniyor. Veriler, raporlar ve tanık ifadesi göz önüne alındığında, yüksekten düşme kanaati hasıl oluyor. Yüksekten düşme kanaati sonrası intihar mı etti, kazayla mı düştü, bunu da araştırdık. Biz intihar ya da diğer konuda yorumda bulunmadık raporda. Şahsen söyleyelim, intiharla ilgili benim hiçbir düşüncem olmadı.”

‘Trafik kazası için yeterli bir süre değil’

Emir, trafik kazası iddiası için de şunları söyledi: “Son 10 dakika içinde ören yolunda bir kaza olacak, 350 metrelik yol üzerinde, 20 kişi aralıksız yol üzerinde, o dar yolda kaza olacak, kaza yapan kişi araçtan inecek, Rabia Naz’ı arabaya alacak, başka bir yere götürecek, temizleyecek, tedavisini yapacak, arabaya koyup tekrardan binasının önüne bırakacak, süre yetecek bir süre değil.”