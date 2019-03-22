Rabia Naz’ın ölümü hala açıklığa kavuşmadı: Failler korunuyor mu?

Giresun’da geçen yıl bir kazada ağır yaralanan fakat faillerce ölüme terk edildiği için öldüğü iddia edilen 11 yaşındaki Rabia Naz’ın ölüm sebebi hala açıklığa kavuşmadı. Rabia’nın anne ve babası ise kızlarına otomobil çarptığını fakat faillerin korunduğunu ve olayın örtbas edilmeye çalışıldığını söylüyor.

Fotoğraf: DHA

Baba Şaban Vatan, on aydır kızının sonradan “İntihar olabilir” denen ölümünü sorgularken kendi öz kardeşinin şikayetiyle akıl hastanesine gönderilmeye çalışıldı. Fakat Rabia’nın öz amcası olan bu kişinin, ‘Eynesil belediye başkanı ile yakın arkadaşlığı ve Ankara’ya kadar uzanan ilişkileri sebebiyle’ kendi kardeşinin aklı dengesinin yerinde olmadığını ve kendisini tehdit ettiğini söyleyerek şikayetçi olduğu iddia ediliyor.

Reklam

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi’nde geçen yıl 13 Nisan’da Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulunmuş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış ve kurtarılamamıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine güvenen aile ise kızlarına otomobil çarptığını, Rabia’nın yaralı halde evin önüne bırakıldığını iddia ediyor.

Bugün Sözcü’den Çiğdem Toker’in de köşesinde ele aldığı ve sosyal medyada yurttaş gazeteciliği yapan çevirmen Metin Cihan’ın duyurulmasına destek olduğu şüpheli ölümle ilgili tüm veriler ‘birilerinin işin üzerini kapatmaya çalıştığına’ işaret ediyor.

Metin Cihan süreçte Vatan’ın avukatlarının resmi açıklamalarını, baba Şaban Vatan’ın ve eşinin gönderdiği bilgileri sosyal medyada duyuruyor. Konu birçok mecrada tekrar gündeme geldikten sonra dün akşam saatlerinde Giresun Başsavcılığı’ndan da açıklama geldi.

Reklam

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Eynesil ilçesinde geçen yıl 13 Nisan’da evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın ölümü ile ilgili açıklamada soruşturmanın sürdüğünü, olayın aydınlatılması için çalışıldığını ve delil araştırmasına devam edildiğini bildirdi.

Baba Şaban Vatan’ın tüm aktardığı bilgiler, kızına siyah Doblo marka bir aracın çarptığını, hastaneye götüren ambulansın kamera kayıtlarının silindiğini, delillerin karartıldığını ve çarpan kişinin yerel çıkarları ve Ankara’ya kadar uzandığı tahmin edilen siyasi ilişkiler ağının etkili olduğuna işaret ediyor.

Daha önce DHA ve İHA gibi haber ajanslarının haberlerinde Rabia’ya bir aracın çarptığı duyurulmuştu. Hatta DHA haberinde ‘kimliği belirlenemeyen sürücü kaçtı’ cümlesiyle bile verildi haber. Ayrıntılı inceleme için Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Bölümü’ne yapılan başvuru üzerine çıkan otopsi raporunda ‘ölüm nedeninin trafik kazası olabileceği’ kanaati yer aldı.

baba aylardır anlatıyor. her yere yazıyor. şikayetçi olan amca belediye başkanının kankasıymış.. zaten facebook profilinden belliydi ama bugün o profilde temizlik yaptı. belediye başkanı sayesinde canikli'den randevu alıyormuş. ticari işlerini hallediyormuş vs. — metin cihan (@metcihan) March 21, 2019

Fakat on aydır kızının ölümünü araştıran baba Şaban Vatan dün gece kısa süreli gözaltına alındıktan sonra akıl hastanesine gönderilmeye çalışıldı. Bir kez aldığı psikolojik destek kendisinin akıl hastanesine yatırılmasına yol açacaktı. Kendisinin ‘akıl sağlığı iyi değil’ diye polise giden şikayetçi ise sosyal medyada aktarılan bilgilere göre “Şaban Vatan’ın belediye başkanının kankası olan erkek kardeşi.” Metin Cihan’a Rabia’nın babası tarafından verilen bilgilere göre “Şaban Vatan’ın erkek kardeşi Muhammet Vatan, belediye başkanıyla yakınlığı sayesinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’den ticari işlerini halletmek için randevu alıyormuş.”

Şaban Vatan, eşi Atika Vatan ve avukat Emel Bodur Kılıç, kızlarının ölümünü araştırmaya devam ediyor.