Rabia Naz’ın memleketinde AKP kaybetti

KEMAL GÖKTAŞ

Belediye seçimlerindeki önemli bir sürpriz Giresun’un Eynesil ilçesinde geldi. Rabia Naz Vatan isimli 11 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak yeğeni suçlanan AKP’li belediye başkanı Coşkun Somuncuoğlu seçimi kaybetti.



Baba-kız…

Seçim sonuçlarına göre, saat 22:00 itibariyle Eynesil’de sandık sonuçlarının yüzde 76’ı sisteme girdi. CHP’nin adayı Ahmet Latif Karadeniz yüzde 57.81 oranında oy alırken AKP’nin adayı yüzde 37.25 civarında oy alabildi. Buna göre CHP’li adayın seçimi büyük ihtimalle kazandığı belirtildi.

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2014’deki yerel seçimde AKP’li Somuncuoğlu yüzde 42.58 oy alırken CHP’li rakibi Feyzi Gökal yüzde 35.45 oy alabilmişti.

Aylardır kızının intihar süsü verilen bir trafik kazasında yaşamını kaybettiğini ileri süren Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, oy kullanımı sonrası Eynesil’de bir konuşma yaparak şöyle demişti: “Ey Eynesil milleti, hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çocuk cinayetine karşı oy kullandınız, hepiniz evladınıza sahip çıktınız. Bugüne kadar yargı önü açık olduğu halde korunan zalime Allah’ın izniyle hesap soracağız.”