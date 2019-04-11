Rabia Naz’ın komşusu savcılığın ‘intihar’ iddiasını inandırıcı bulmadı

Giresun’un Eynesil ilçesinde evinin önünde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’ın akıl hastanesine yatırılmasına karar verilmesinin ardından komşularından Perihan Karataş savcılığın intihar iddiasını inandırıcı bulmadı.

Fotoğraf: Twitter @metcihan

intihar deyip duruyorsunuz, temel deliliniz terasta bulunan çanta.. ama çanta oraya 5 saat sonra getirilmiş. tanıklar var. niçin ısrarla o tanıkları dinlemiyorsunuz? şüpheleri kaldırmak için dinlemeniz gerekmez mi? siz dinlemediğiniz için video çekip sosyal medyada yayınlıyorlar. pic.twitter.com/WoLBlb30r6 Reklam

— metin cihan (@metcihan) 11 Nisan 2019

Perihan Karataş, olay günü polislerin evi gündüz saatlerinde saatlerce incelediğini, fakat intihar ihtimalini destekleyen delil olarak gösterilen Rabia Naz’ın okul çantasının gündüz polisin incelemesi sırasında değil, saatler sonra gece yarısına yakın bir saatte bulunduğunu aktardı.

‘155 ihbarı ve otopsi raporu var, tanıklar dinlenmiyor’

Araç çarpması nedeniyle ölümü gösteren Hacettepe Tıp Fakültesi raporu, bir doblonun çocuğa çarpıp kaçtığına ilişkin bir tanıklık, 155’e gelen bir ‘araç çarpması’ ihbarı, çocuğu yaralı halde bulan vatandaşların ifadeleri olduğu, babanın iddia, tanık ve delilleri olduğu halde savcılık intihar ve yüksekten düşme dışında olası bir ölüm sebebi henüz telafuz etmedi.

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Savcılık basında yer alan haberlerin kamuoyunu yanıltıcı olabildiği gerekçesiyle, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporlarda ‘ölümün yüksekten düşmeye bağlı beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği’ yönünde mütalaa verildiğini duyurmuştu. Ailenin verdiği bilgilere göre ise Rabia Naz’ın düşmüş olabileceği iddia edilen çatının önünde 4.3 metre genişliğinde bir veranda var ve teknik olarak çocuğun böyle bir durumda bu verandanın üzerinde bulunmuş olması gerekiyor.

Baba ‘akıl sağlığı’ kontrolü için üç haftalığına hastaneye kapatılıyor

Baba Şaban Vatan, 11 yaşındaki kızının intihar etmediğini, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini ve AKP Giresun Miletvekili Canikli’nin de devreye girerek kazayı yeğeninin yaptığı düşünülen Eynesil belediye başkanının itibarının korunması için olayın üstünün örtüldüğünü iddia ediyor.

Vatan hakkında son olarak akıl sağlığının kontrol edilmesi için üç haftalığına hastaneye kapatılması yönünde mahkeme kararı çıkarılmıştı.