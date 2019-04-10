Rabia Naz’ın babasını ‘deli mi değil mi’ anlamak için hastaneye kapattılar

Giresun’un Eynesil ilçesinde evinin önünde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’ın, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının anlaşılması için üç haftalığına hastaneye kapatılmasına karar verildi. Vatan’ın, AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’yi olayı örtbas etmekle suçladığı videoyu göndermesinin ardından kendisine ulaşılamadığı için cep telefonunun da alındığı tahmin ediliyor.

Baba-kız…



Şaban Vatan 11 yaşındaki kızının intihar etmediğini, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini ve Canikli’nin de devreye girerek kazayı yeğeninin yaptığı düşünülen Eynesil belediye başkanının itibarının korunması için olayın üstünün örtüldüğünü iddia ediyordu.

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Medyablok’a konuşan Şaban Vatan, “Asılsız belgelerle beni hastaneye götürüyorlar. Orada ne işlem yapacaklarını da bilmiyorum. Şimdilik üç hafta yatış verdiler. Ama herhalde delirtip susturmaya çalışacaklar beni” dedi.

Şaban Vatan’la doğrudan iletişimde olan ve vatandaş gazeteciliği yapan çevirmen Metin Cihan ise Vatan’ın gönderdiği bir videoyu paylaştı. Videoda Vatan “Bu AKP’nin rezilliğidir. Nurettin Canikli Alucra’da çocuk cinayeti örtbası yapmıştır. Nurettin Canikli Eynesil’de çocuk cinayeti örtbası yapmıştır. Ve hesap vermelidir” dedi.

#RabiaNaz'ın babası Şaban Vatan, Giresun Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına tepki gösterdi: "Bu AKP'nin rezilliğidir. Nurettin Canikli Alucra'da çocuk cinayeti örtbası yapmıştır. Nurettin Canikli Eynesil'de çocuk cinayeti örtbası yapmıştır. Ve hesap vermelidir."



Video: @metcihan pic.twitter.com/2iewV5MdBG Reklam April 10, 2019

Giresun Sulh Ceza Mahkemesi, kızı için adalet arayan Şaban Vatan’ın, belediye başkanı ile yakın arkadaşı olan kardeşi Muhammet Vatan’ın ‘kardeşinin akıl sağlığının yerinde olmadığı’ yönündeki ifadesine dayanarak, akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesini istedi.

Karara göre Şaban Vatan, polis eşliğinde evinden alınarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürülecek. Kararın UYAP sistemine yansıdığı öğrenildi.