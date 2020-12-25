Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’a 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 840 TL para cezası

Dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından açılan davada, Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan’a 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 8 bin 840 Türk Lirası para cezası verildi.

Fotoğraf: Twitter

Kızının hayatını şüpheli bir şekilde kaybetmesi üzerine sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sebebiyle hakim karşısına çıkan Vatan’a ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçundan 8 bin 840 Türk Lirası, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme bunun yanında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

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Kararda, toplam 119.85 lira yargılama giderinin ve 4 bin 80 lira vekalet ücretinin de Vatan’dan tahsil edileceği belirtildi.

Şaban Vatan, bugün akşam saatlerinde Twitter üzerinden mahkeme kararını paylaşarak şunları yazdı: “Buyurun. Sonuç. Avukat bedelini de ben ödeyecekmişim. Çocuk öldürülmüş kimin umrunda.”