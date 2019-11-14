Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan gözaltında

Giresun’da hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre Vatan, bugün sabah saatlerinde evine giden polisler tarafından gözaltına alındı. Eynesil ilçesindeki evinden alınan Vatan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Şaban Vatan’ın hangi suçlamayla gözaltına alındığı ise açıklanmadı.

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Polisler beni almaya geldi .eve . Ifadem alınacakmış — şaban vatan Rabia Nazın Babasi (@VatanSaban) November 14, 2019

Vatan, Twitter hesabından da “Polisler beni almaya geldi eve. İfadem alınacakmış” diye yazdı. Vatan, kızının ölümü hakkında Giresun başsavcılığının başlattığı soruşturmada gizlilik kararını kaldırmasının ardından bazı belgeleri Twitter hesabından paylaşmıştı.

Bu arada, dün akşam gazeteci Canan Coşkun ile belgeselci Kazım Kızıl’ın da gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı gerekçesi bilinmeyen iki ismin bugün savcılığa çıkarılması bekleniyor.

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Ne olmuştu?

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından iki rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi.

Baba Şaban Vatan, kızının iddia edildiği gibi intihar etmediğini, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürüyor. Dahası ,çocuğuna AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını, AKP İstanbul Miletvekili Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazanın örtbas edildiğini savunuyor.