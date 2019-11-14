Rabia Naz’ın babası ile gözaltındaki gazeteciler, adli kontrolle serbest

Giresun’un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın (11) babası Şaban Vatan ile ‘kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal’ı ifadesini değiştirmeye zorladığı’ suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Canan Coşkun, belgeselci Kazım Kızıl ile Tuba Demir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Şaban Vatan hakkında, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal’ın evine yaklaşmama kararı verilirken, üç kişi hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

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Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Şaban Vatan, şöyle dedi: “Mürsel Küçükal’ın cumartesi akşamı ifade değiştirdiğini öğrendim. Bunun üzerine Giresun Emniyet Müdürlüğü’ne giderek bilgi almaya gayret gösterdim. Mürsel Küçükal ile asla muhatap olmak istemedim. Onu birileri evimin oraya getirmişti. O esnada ben de kızımın mezarlığından gelmiştim. Ben sadece ricada bulundum, ‘O ifade durumunu anlatır mısın’ dedim. Bu anın kamera kayıtları da var. Ben hiçbir zaman yargıya zarar getirecek durumların içerisine bulunmadan kızımın adaletinin hakkaniyetinin sağlanması için mücadele ettim ve edeceğim.”

Soylu: Babanın iddialarını kanıtlayacak bulguya rastlayamadık

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rabia Naz’ın ölümü ile ilgili olarak, “Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık” dedi.

Soylu, Twitter üzerinden, Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin iddialara yönelik açıklamalarda bulunarak şöyle dedi: “Yaptığı açıklama üzerine Cüneyt Özdemir’i aradım. TBMM Araştırma Komisyonu’nun ismi kullanılıp kandırılarak olay yerine getirilen müştekinin tehdit, şiddet görerek, zorla alıkonularak ifadesinden vazgeçirilmeye çalışıldığı iddiasına devletin kayıtsız kalamayacağını ve gereğinin yerine getirilmesinin hukuk devletinin görevi olduğunu söyledim. Aylardan beri bu meseleyi takip ediyorum. Kimse bu meseleye korkudan girmek istemiyor. Girenleri de sosyal medyada ya marjinaller ya da yüreği acıyanlar tepkiyle susturuyorlar. Gördüğüm şudur; yargı, emniyet, adli tıp herkes görevini yapıyor. Buradan çıkarılmak istenen hedeflenen sonuç şudur; Rabia Naz kızımız üzerinden yargı, emniyet, tüm kurumlar birileri tarafından felç edilmek isteniyor.”

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Soylu, şöyle devam etti: “Söyledim tekrar söylüyorum. Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık. Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye’de bir güç yok. Böyle bir vicdan da yok. Bu konu sosyal medyanın malzemesi değil adaletin işidir. Şaban Vatan şahsıma da defalarca hakaret etmesine rağmen hep acısına, yaşadıklarına yordum. Ancak son olay araştırılması, irdelenmesi gereken başka bir boyuta taşındı. Kimsenin kendisini hakim savcı yerine koyup başkasının kişilik haklarını ihlal etmeye, zorla alıkoymaya, ifadesini değiştirmesi için tehdit etmeye ve işkence yapmaya hakkı yoktur. Hukuk doğrusunu yapmaktadır.”