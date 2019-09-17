Rabia Naz’ın babası evini satmak istedi, Haluk Levent’ten yardım geldi

Giresun’da hayatını kaybeden Rabia Naz isimli çocuğun babası Şaban Vatan, maddi imkansızlık dolayısıyla evini satışa çıkardığını duyurdu. Müzisyen Haluk Levent de babaya destek verdi.

Rabia Naz ve babası…

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan baba, 21 Mart’ta kardeşinin şikayeti üzerine akıl hastanesine yatırılmasının ardından ticari hayatının mahvolduğunu ifade etti.

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Hastaneye yatırılmasının ardından aylarca ticaret yapamadığını ifade eden Şaban Vatan, mecburen evini satışa çıkardığını kaydetti.

Vatan şunları dile getirdi: “Mücadelemi ne pahasına olursa olsun vermem gerekiyor. Bir umutla yaz sezonunda işler düzelir sandım. Maalesef ekonomik kriz süreci yaz sezonunu zor süreçlerle geçirmemizi sebep oldu. Önemli olan süreçte engelleri aşmam. Evimizi satışı için yardımcı olursanız memnun oluruz.”

Paylaşımdan saatler sonra Levent, Vatan’ı arayarak işadamlarının da desteğiyle babaya yardım yapılacağını söyledi. Vatan da evini satmaktan vazgeçti.

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Değerli Büyüklerim ve Dostlarımız Az önce HALUK LEVENT ABIMIZ BENI ARADI . ALLAH ONDAN VE HERZAMAN DESTEKCISI OLAN ÎŞ ADAMLARINDAN RAZI OLSUN . EVÎMIZI SATMAYACAĞIZ HALUK LEVEN ABI BIZE YARDIM EDECEK . EVI SATMIYORSUN GEREKENI YAPACAGIZ HAYIR SEVER ÎŞADAMLARIYLA BERABER DEDI pic.twitter.com/wh3T5GdRsb — şaban vatan Rabia Nazın Babasi (@VatanSaban) September 17, 2019

Eynesil ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Rabia Naz, 12 Nisan 2018’de hayatını kaybetmişti. Baba Şaban Vatan, kızının intihar etmediğini, araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü. Vatan, AKP İstanbul Miletvekili Nurettin Canikli hakkında da kazayı yeğeninin yaptığı düşünülen Eynesil belediye başkanının itibarının korunması için olayın üstünü örtmeye çalışmakla suçlayarak suç duyurusunda bulunmuştu.