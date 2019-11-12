Rabia Naz’ın babası DNA örneği verecek

Geçen yıl Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen Rabia Naz Vatan’ın (11), dün, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DNA örneği vermekten kaçındığı açıklanan babası Şaban Vatan örnek vermek için dilekçeyle savcılığa başvurdu.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından iki rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Baba Şaban Vatan, intihar ettiği iddia edilen kızının intihar etmediğini, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürüyor. Dahası çocuğuna AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını, AKP İstanbul Miletvekili Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazanın örtbas edildiğini savunuyor.

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Başta Rabia Naz olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de kurulan Araştırma Komisyonu’nun üyeleri 7 Kasım’da Eynesil’e gelerek, incelemelerde bulundu. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda ise Rabia Naz’ın tırnaklarından erkek DNA’sı tespit edildiği ortaya çıktı.

Şaban Vatan, bugün DNA örneği vermek için dilekçeyle Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Vatan, el yazısıyla kaleme aldığı başvuru dilekçesinde, gerekli işlemlerin başlatılarak, incelenmek üzere DNA’sının alınmasını talep etti. Başsavcılığın kararı ile Şaban Vatan’ın DNA örneğinin alınacağı öğrenildi.