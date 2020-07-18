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Yaramazlara biraz batar!

Rabia Naz’ın babası: Allah aşkına dosya yeniden açılsın

Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018 yılında 12 yaşındayken hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, kızının ölümüyle ilgili açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin ardından çağrıda bulundu: “Allah aşkına dosya yeniden açılsın.”

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Baba Şaban Vatan, kızının otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini, AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını öne sürmüştü. Rabia Naz’ın da aralarında olduğu şüpheli çocuk ölümleriyle ilgili Meclis’te komisyon oluşturulmuştu. Perşembe akşamı, şüphelilerle ilgili savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti.

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AA’nın haberine göre evinin önünde gazetecilere konuşan Şaban Vatan, Rabia Naz’ın babası olarak kızı ve tüm Türkiye’deki çocukların güvenliği ve adaleti için mücadele vereceğini söyledi.

İstanbul Barosu destek olacak

Dosyasının yeniden açılması için İstanbul Barosu ile Türkiye’deki tüm barolardan destek isteyerek mücadele edeceklerini belirten Vatan şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Barosu çalışmasını yaptı, yaklaşık altı-yedi aydır çalışma yapıyorlardı. Kanaatlerini, eksiklikleri, hukuk sürecinde olan eksiklikleri, her şeyi ortaya getirerek tekrardan davanın açılması için sunacaklar.

Kızının öldürüldüğünü düşündüğünü vurgulayan Şaban Vatan sözlerini şöyle sürdürdü: “Rabia Naz’ımızın net olarak bu fındıklık bahçesinden gelme şansı olmadığı ortadadır. Rabia Naz’ın bu verandanın önünde olmadığı da ortaya çıktı. Rabia Naz’ın başka yerde izi, ibaresi yok, ‘Düştü’ diyorlar ama Rabia Naz nerede düştü? Her şeyin biz ortaya çıkmasını istiyoruz. Biz Rabia Naz’ımızın adaletinin sağlanması derdindeyiz. Bizim tek derdimiz çocuk canının adaletinin sağlanmasıdır. Ben bir baba olarak, Rabia Naz’ın babası olarak bunu söylüyorum.

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‘Failler cezasını çeksin’

Biz diyoruz ki lütfen, Allah aşkına dosya yeniden açılsın. Rabia Naz’ın buraya bırakıldığı nettir, bir cinayettir ama ne şekilde ne olduğuna diyorum ki yargımız gereken incelemeyi yapsın ve ona göre sonuca gidilsin. Biz katillerin, faillerin ortaya getirilmesini istiyoruz. Bizim tek amacımız budur. Biz Rabia Naz’ın faillerinin cezasını çekmesini istiyoruz. Adaletin önünde, yargının önünde, yargılanarak cezasını çekmesini istiyoruz.”

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığını şöyle açıklamıştı: “Rabia Naz’ın düşmesine herhangi bir kişinin kasten ya da taksirle sebep olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır. Tüm dosya kapsamından, Rabia Naz Vatan’ın evinin çatısından düşerek vefat ettiği kanaatine varılmış, başka birinin kusuru tespit edilemeyen olay hakkında 16 Temmuz 2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.”

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