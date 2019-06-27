Rabia Naz’ın babası AKP’li Canikli hakkında suç duyurusunda bulundu, basına da kınadı

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, kızının ölümünün üstünü örtmeye çalıştığı gerekçesiyle AKP İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli hakkında suç duyurusunda bulundu. Vatan, Star gazetesi ve Habertürk’ü de konuya ilişkin haberleri nedeniyle kınadı.

Nurettin Canikli. (Fotoğraf: DHA)

Vatan, Sosyal medya hesabından “Değerli duyarlı dostlarımız, Nurettin Canikli hakkında suç duyurusunu yaptım. Ben vatandaşım, o da vatandaş. Hukukta birey ayrımı olmaz” sözleriyle suç duyurusu yaptığını duyurdu.

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Değerli Duyarlı Dostlarımız . Nurettin Canikli Hakkında Suç Duyurusunu Yaptım . Ben Vatandaşım . Oda Vatandaş . Hukukta Birey Ayrımı Olamaz . pic.twitter.com/QaFT4J5K1q — şaban vatan Rabia Nazın Babasi (@VatanSaban) June 27, 2019

Vatan, Görele başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda şikayet ve delilleri şu ifadelerle anlattı:

“İstanbul Milletvekili olan Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakanlığı döneminde 12 Nisan 2018 yılında öz kızım Rabia Naz Vatan’ın ölümü süreci itibarı ile bizzat kendileri Giresun İli Emniyet Müdürlüğü ile irtibat haline geçerek kızımın olayının ardındaki inceleme süreçleri detaylarına müdahale etmiştir. Aynı zamanda İstanbul-Giresun Günleri Şenlikleri’nde kendisi ile hiçbir alakam olmadığı halde ve herhangi bir yazı paylaşımı dahi yapmadığım halde 25 Ekim saat 13:00’ten itibaren kendisinin de orada bulunup sivil polislere beni dışarı aldırtıpp ve bizzat kendi korumalarını üzerime göndermiştir. O gün olay yerinde bulunan polis memurlarının ve kendi korumalarının tespitleri bana yapmış olduğu baskı durumu aynı zamanda 8 Kasım 2018 tarihinde Sabah Gazetesi’nde Rabia Naz Vatan olayının ful manşet yapıldığı süreçte, kendileri bizzat medyaya baskı yapmıştır. O konuda emellerine ulaşamayınca Rabia Naz olayına beş gün süresince basın yasağı getirilmiştir. Bu durumla ilgili hukuka kendileri etki etmiştir. Aynı zamanda Giresun medyasına kendi adamı Hakan Karaahmet’i devriye girdirerek baskı yapmıştır. Rabia Naz Vatan olayında diğer medya kurumlarını aradığı ve baskı yaptığı ve hatta 26 Şubat itibarında kendisine bizzat Habertürk İstanbul yayınına da gittiği ve o zaman diliminde gazeteci yazar Sevilay hanım ‘Nurettin Canikli şu anda aşağıda bekliyor’ diye bana telefonda kendisi söylemiştir. Aynı zamanda talimat ile beraber bana yargılamalar yaptırması, tüm telefon kayıtlarının ve danışmalarının telefon kayıtları ve eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ile irtibatlarının Giresun Baisavcılığı ile irtibatını, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ve olay zaman sürecindeki Giresun valisinin bizzat kendisi ile irtibatının incelenip değerlendirilmesini, aynı zamanda kamuoyunda kendi hakkında masumiyet belirtip benim hakkımda yapmış olduğu suçlamalar detaylı olarak incelenmesini kendisini sürekli olarak aradığım halde ve hatta mesajlar attığım halde sürekli benden kaçtığı, aynı zaman bana 26 Şubat 2018 tarihinde kendini savunma nezdinde ayrıca bir evrak göndereceğini de beyan etmiştir. Halen evrak ortada yok.”

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Star gazetesi ve Habertürk’ü kınadı

Aylardır kızının ölümünü aydınlatmak için mücadele eden, akıl hastanesine bile yatırılan baba Şaban Vatan, Canikli’yi hem inceleme sürecine müdahale ettiğini, hem de Sabah gazetesi ve Habertürk televizyon kanalının da aralarında olduğu medya kuruluşlarına konuya ilişkin haberlerde baskı yapmakla suçluyor.

HABERTÜRK VE STAR GAZETESINI KINIYORUM . 11 YAŞINDAKI COCUK CINAYETINE RAĞMEN . ALGI YATINLARI YAPMIŞLARDIR . ANLAŞILAN SIYASETCI CANIKLI ONLARA TALIMAT VERMIS . DNA RABIA NAZIN OLUP OLMAMASI ONEMLI DEGILDIR ASIL ONEMLI OLAN KIME AIT OLMASIDIR . O KISI NEDEN ORDA BULUNMUŞ — şaban vatan Rabia Nazın Babasi (@VatanSaban) June 27, 2019

Vatan, kızının ölümündeki sır perdesinde bir müdahale olduğuna ilişkin iddiasını Türk ve dünya basınına duyurmak için Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump’ı bile etiketleyerek paylaşımlar yapıyor.

Dünya Evladının Adaletini Arayan Babaya Yapılanları . Ülkemizin Diplomatinin Rabia Naz vatan örtbasini içinde olmasını . Ve Diğer Akparti vekillerinin suskun olmalarını bilmeli . — şaban vatan Rabia Nazın Babasi (@VatanSaban) June 27, 2019

Baba Vatan, Star gazetesinde Kemal Gümüş imzasıyla ve Habertürk’te ‘Babanın kaza iddiasını DNA incelemesi çürüttü’ başlığıyla verilen, davadaki gizlilik kararını ihlal eden haberler konusunda bilgi almak için bu yayın kuruluşları aradığını söyledi.

Vatan’ın avukatı Emel Bodur Kılıç da Habertürk’te ‘Vatan’ın iddialarının çürüdüğünü’ iddia edilen haberlerin davadaki gizlilik kararını ihlal ettiğini açıkladı.