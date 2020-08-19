Rabia Naz soruşturması: Takipsizlik kararına itiraz reddedildi

CANAN COŞKUN

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018’de şüpheli biçimde yaşamını yitiren 12 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili verilen takipsizlik kararına yönelik itiraz reddedildi. Vatan ailesinin avukatları dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacak.

Vatan ailesi. (Fotoğraf: DHA)

Görele başsavcılığı, Vatan’ın ölümüyle ilgili soruşturmada altı kişi hakkında takipsizlik kararı vermişti. Anne Atika ve baba Şaban Vatan adına İstanbul Barosu’ndan dokuz avukat, Giresun Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak, gerekli ve yeterli inceleme yapılmadığını, delillerin hukuka uygun şekilde toplanmadığını belirtmişti. Bu gerekçelerle takipsizlik kararının kaldırılması talep edilmişti.

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‘Yeterince soruşturuldu’

Hâkimlik, 17 Ağustos’taki kararında, savcılığın maddi gerçeğe ulaşmak amacıyla etkin soruşturma yaptığını savundu. Vatan ailesinin iddialarının yeterince araştırıldığını öne süren hâkimlik, iddialarla ilgili delillerin toplandığını, şüphelilerin, müştekilerin ve tanıkların ifadelerinin alındığını belirtti.

Soruşturma sonucunda şüpheliler hakkında kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediğini ileri süren hâkimlik, takipsizlik kararına karşı verilen itiraz dilekçesinde ortaya konan tespitlerin kararın değiştirilmesini ve kaldırılmasını gerektirecek kuvvette olmadığını belirtti.