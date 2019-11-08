Rabia Naz Komisyonu Eynesil’de; adli tıbba göre tırnağında erkek DNA’sı var

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan başta olmak üzere çocuk ölümlerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri ilçeye gitti. 12 milletvekili, Rabia Naz’ın anne- babasıyla görüştü.

Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda ise Rabia Naz’ın tırnaklarından erkek DNA’sı tespit edildiği ortaya çıktı.

Reklam

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan milletvekillerini kapıda karşıladı. Fotoğraflar: DHA

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından iki rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Baba Şaban Vatan, intihar ettiği iddia edilen kızının intihar etmediğini, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürüyor. Dahası çocuğuna AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını, AKP İstanbul Miletvekili Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazanın örtbas edildiğini savunuyor.

AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığındaki heyet, Rabia Naz’ın annesi Atika ve babası Şaban Vatan ile görüştü. Görüşme, basına kapalı yapıldı. Heyet, olay yerinde incelemelerde bulunarak, soruşturma yürüten emniyet ve savcılık yetkilileri ile görüşecek.

Adli Tıp raporu

Milletvekilleri, Eynesil’de araştırmalarına başlarken Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda, küçük kızın tırnaklarında erkek DNA’sı tespit edildiği kaydedildi.

Reklam

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Rabia Naz Vatan’a ait olduğu bildirilen sağ el üç adet tırnak örneği ve sol el bir adet tırnak örneğinden; örneklerin içerdiği DNA miktarının azlığı, oransızlığı veya bütünlüğünü kaybetmiş olmasından kaynaklanabilecek sebeplerden dolayı yalnızca yüksek oranda DNA içeren Rabia Naz Vatan’a ait DNA profili tespit edildi. Rabia Naz Vatan’a ait olduğu bildirilen aşağıdaki örneklerden en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek DNA profili bir arada karışık elde edildi. Söz konusu karışık DNA profilinin Rabia Naz Vatan’a ait DNA profilini içerdiği tespit edildi.”