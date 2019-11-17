Rabia Naz için eylem yapan liselilere gözaltı

Giresun’un Eynesil ilçesinde, evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz için eylem yapan Dev-Lis üyesi üç kişi, Taksim Meydanı’nda gözaltına alındı.
Gazete Yolculuk’un haberine göre, Devrimci Liseliler (Dev-Lis) üyeleri, Taksim Meydanı’nda “Rabia Naz için adalet. Çocuklar uyurken susulur ölürken değil” yazılı bir pankart açtı.
Üç liseli gözaltına alındı.
Ne olmuştu?
Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından iki rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi.
Baba Şaban Vatan, kızının iddia edildiği gibi intihar etmediğini, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürüyor. Dahası ,çocuğuna AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını, AKP İstanbul Miletvekili Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazanın örtbas edildiğini savunuyor.