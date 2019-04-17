Rabia Naz davası: Olay yeri polislerine soruşturma, tanıklar tekrar dinlenecek

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin adli süreçte kamuoyu baskısı sonuç verdi. Olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında soruşturma açıldı. 60 tanık tekrar dinlenecek.

Fotoğraf: DHA

Baba Şaban Vatan, 11 yaşındaki kızının intihar etmediğini, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini ve AKP Giresun Miletvekili Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazayı yeğeninin yaptığı düşünülen Eynesil belediye başkanının itibarının korunması için olayın üstünün örtüldüğünü öne sürüyor.

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Habertürk’te yer alan habere göre Görele başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eynesil emniyetinden ilk incelemeyi yapan, olay yerinde de görev alan polisler hakkında olay yerinde gerekli güvenlik önlemi almadığı, önce hastaneye gidip ardından olay yerine gelip inceleme yaptığı gerekçesiyle ‘görevi ihmal’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis memurlarının ifadesi alındı.

Haberde adli kaynakların intihar inhtimalini ‘düşük’ bulduğu da aktarıldı.

Ayrıca soruşturma kapsamında dinlenen tanıklar eksik noktaların tamamlanması için tekrar dinlenecek. Hacettepe Üniversitesi’nin ‘trafik kazası sonucu ölüm bulgusu’ olma ihtimaline karşı hazırlanan hukuki mütaalaya ilişkin mütalaayı hazırlayan uzmanlar da tanıklık yapacak.

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Baba Şaban Vatan’ın sosyal medyadaki sesi olan Metin Cihan ise bugünkü paylaşımında telefonda görüştüğü Vatan’ın, “Eşim sevinçten ağlıyor şu an” dediğini paylaştı.