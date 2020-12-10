Rabia Kaçmaz’a cinsel saldırıda bulunup öldürmeye teşebbüs eden Emre Çiçek 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, 5 Şubat 2019’da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz’a cinsel saldırıda bulunduğu ve öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Emre Çiçek’e 53 yıl hapis cezası verildi.
16 Kasım’daki duruşmada Rabia Kaçmaz’ın boğazını falçatayla keserek cinsel saldırıda bulunan ardından bir çuval içine koyup otomobille üzerinden geçen Emre Çiçek’in tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.
Aynı duruşumada, mahkeme başkanı, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan gelen raporda Kaçmaz’ın boyun bölgesindeki kesik sonucu oluşan, ses tellerindeki hasar nedeniyle ses kısıklığının konuşmasında sürekli zorluğa neden olduğunun bildirildiğini söylemişti.
Çiçek, ‘canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘cinsel amaçla hürriyeti kısıtlama’ suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.