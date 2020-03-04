R2D2 biyonik kollu 11 yaşındaki çocuk hayranı olduğu ‘Luke Skywalker’la tanıştı

11 yaşındaki Star Wars hayranı Isabella Tadloc iki hayaline de kavuştu: R2D2 tasarımlı biyonik kolu ve ‘Luke Skywalker’la tanışmak.

Fotoğraf: Open Bionics

Doğuştan bir kolu olmayan, bir elinin parmakları da eksik olan Isabella için internet üzerinden fon toplayan sitelerin birinde kampanya başlatılmıştı.

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Biyonik kol için gereken 14 bin doları toplamaya çalışırken yardım Star Wars serisinde Luke Skywalker karakterini canlandıran oyuncu Mark Hamill’den geldi.

Hamill Isabella’nın hikayesini Twitter’dan 3.6 milyon takipçisiyle paylaştı. Kısa sürede toplanan parayla Isabella yine filmde Luke Skywalker’ın droid’i olan R2D2 temalı biyonik koluna ulaştı.

Yeni kolu sayesinde işlerini kendi kendine yapabilen Isabella’nın mutluluğu Mark Hamill’in kendisini görüntülü aramasıyla katlandı. Hamill küçük hayranına “Star Wars hayranı olduğunu duydum, ben de senin büyük bir hayranınım, seninle gurur duyuyorum” dedi.

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Isabella’nın şimdiki hayali ise biyonik kollu model olmak.