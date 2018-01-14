PYD’nin eski lideri: ‘Afrin operasyonu’na uluslararası güçler göz yummaz

Türkiye’nin PKK’nın Suriye uzantısı olarak gördüğü PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, olası ‘Afrin operasyonu’na uluslararası güçlerin göz yummayacağını söyledi.

ANHA’ya konuşan Müslim, ‘saldırının gerçekleşmesi halinde’ savaşın Türkiye’ye sıçrayacağını öne sürerek “Türkiye’nin yıkılmaya başlaması anlamına gelir” dedi.

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Operasyonun Türkiye açısından iyi olmayacağını aktaran Müslim, şöyle devam etti: “Onlar da bunun farında, uluslararası güçlerin hiçbiri bu saldırıya göz yummaz. Öte taraftan Kobanê örneği var. Efrîn de hazırdır. Kürtler nerede olursa olsun kentlerine sahip çıkacaklardır. Herkes bunu böyle bilmelidir. Efrîn’e saldırı bütün Kürtler saldırı demektir.”

Kobane savaşı döneminde Türkiye’de insanların sokağa çıkarak ‘direndiğini’ dile getiren eski PYD lideri, “Bu, Efrîn için daha da büyür. Kürt halkı bir bütünen ayaklanır. Topyekün bir savaşa döner” dedi.

PKK da daha önce Müslim’in sözlerininin paralelinde açıklama yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunun kısa sürede başlayacağına dair mesaj vermişti: “Önümüzdeki günlerde inşallah güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin ile devam ettireceğiz.”