Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

PYD’li yetkiliden Menbiç uyarısı: Türkiye böyle devam ederse yeni bir savaş başlar

 

PYD’li bir yetkili, El Bab’ın alınmasının ardından bir sonraki hedefin Menbiç olduğunu duyuran Türkiye’nin böyle devam etmesi durumunda yeni bir savaş çıkacağı uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Son olarak dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “YPG çekilmezse Menbiç’i vuracağız” demişti.

Reuters’a konuşan PYD yönetimindeki Cizire Kantonu yöneticilerinden Abdülkerim Saruhan, Türkiye’nin kuzey Suriye’de ilan edilen ‘demokratik model’den korktuğunu savunarak Türkiye’nin asıl amacının bunu engellemek olduğunu söyledi.

PYD denetimindeki kantonların Türkiye ile komşu olmak istediğini belirten Saruhan, buna karşılık Ankara’nınsa tehditlerde bulunarak Suriye topraklarını ‘Fırat Kalkanı’ harekatıyla işgal ettiğini savundu.

Saruhan, Türkiye’nin Menbiç’e saldırması durumunda karşılık verileceğini belirterek, “Eğer Türkiye böyle devam ederse, Suriye’nin kuzeyinde yeni bir savaş başlayacak” dedi.

PYD yetkilisi, Türkiye’nin müdahalesi söz konusu olursa gerekirse YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) de bölgeye takviye güç göndermeye hazır olduğunu belirterek, “Bu kente bir başka gücün girmesine izin vermeyecekler” diye konuştu.

Menbiç krizin odağında

Ankara ile Washington arasındaki Suriye geriliminin temelinde ABD’nin DSG ve YPG’ye verdiği destek yatıyor. ABD, Rakka operasyonunda yer almasını istediği Kürt güçlere operasyon öncesi zırhlı araç ve silah takviyesinde bulunurken, Türkiye de, her kademeden, Menbiç kentindeki Kürt varlığının geri çekilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Fırat Kalkanı’nda El Bab’ın ele geçirilmesinin ardından yeni hedefin Menbiç olduğunu belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel’se, Türkiye’nin bu yönde herhangi bir adımın uluslararası koalisyonun IŞİD’e karşı planlarını sekteye uğratacağı uyarısında bulunmuştu. DSG’li yöneticiler de, ABD’nin Türkiye’nin olası bir Menbiç operasyonuna karşı koruma sözü verdiğini ileri sürmüştü.

Önceki gün, beklenen çatışma haberini Reuters duyurdu. Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Menbiç’in bazı köylerinde YPG öncülüğündeki DSG’ye saldırdığını duyurmuştu.

Dün ise DSG’den Rusya’yla vardıkları anlaşma gereği Menbiç’teki bazı köyleri Suriye ordusuna bırakacakları açıklaması geldi. Böylece Türkiye ile Kürt güçler arasında bir tampon bölge oluşturulmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Çavuşoğlu’na göre El Bab’dan sonraki hedef Menbiç: YPG çekilmezse vuracağız

DSG duyurdu: Rusya’yla anlaştık, Menbiç’deki bazı köyleri rejime bırakacağız

Financial Times: Trump, Rakka’da Türkiye ile YPG arasında seçim yapmalı

ABD’li üst düzey komutan: YPG’nin Türkiye’ye saldırdığına ilişkin kanıt yok

ABD’nin Irak’taki en üst düzey komutanı: Kürtler Rakka operasyonuna katılacak

ABD’den örtülü uyarı: Türkiye’nin Menbiç’e müdahalesi IŞİD’le mücadeleyi etkiler

DSG yeni ağır silah sözü almış: ‘ABD Menbiç’i Türkiye’ye karşı koruyacak’

Çavuşoğlu Suriye’de ‘yeni hedef’i işaret etti: Menbiç YPG’den temizlenmeli

‘El Bab tamamen kuşatıldı’ diyen Bakan Işık: Sırada Menbiç ve Rakka var

ABD ziyareti sonrası konuşan DSG yöneticisi: Türkiye yaklaşırsa çatışma çıkar

Erdoğan, Suriye’de hedef tazeledi: Sırada Menbiç ve Rakka var

İkinci parti de ulaştı: ABD, DSG’ye zırhlı araç desteğine devam ediyor

DSG: Rakka operasyonunda Türkiye’nin hiçbir rolünü kabul etmiyoruz

Ankara duymasın: Obama’nın özel elçisi, YPG öncülüğündeki DSG’ye ‘minnettar’

New York Times: CIA destekli ÖSO ile Pentagon’un DSG’si Suriye’de karşı karşıya

Adres ‘Kobani’: Zırhlı araçlar DSG’ye değil, Arap Koalisyonu’na verilmiş

DSG: Trump geldiğinden beri ABD’den daha çok destek alıyoruz

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...