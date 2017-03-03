PYD’li yetkiliden Menbiç uyarısı: Türkiye böyle devam ederse yeni bir savaş başlar

PYD’li bir yetkili, El Bab’ın alınmasının ardından bir sonraki hedefin Menbiç olduğunu duyuran Türkiye’nin böyle devam etmesi durumunda yeni bir savaş çıkacağı uyarısında bulundu.

Son olarak dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “YPG çekilmezse Menbiç’i vuracağız” demişti.

Reuters’a konuşan PYD yönetimindeki Cizire Kantonu yöneticilerinden Abdülkerim Saruhan, Türkiye’nin kuzey Suriye’de ilan edilen ‘demokratik model’den korktuğunu savunarak Türkiye’nin asıl amacının bunu engellemek olduğunu söyledi.

PYD denetimindeki kantonların Türkiye ile komşu olmak istediğini belirten Saruhan, buna karşılık Ankara’nınsa tehditlerde bulunarak Suriye topraklarını ‘Fırat Kalkanı’ harekatıyla işgal ettiğini savundu.

Saruhan, Türkiye’nin Menbiç’e saldırması durumunda karşılık verileceğini belirterek, “Eğer Türkiye böyle devam ederse, Suriye’nin kuzeyinde yeni bir savaş başlayacak” dedi.

PYD yetkilisi, Türkiye’nin müdahalesi söz konusu olursa gerekirse YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) de bölgeye takviye güç göndermeye hazır olduğunu belirterek, “Bu kente bir başka gücün girmesine izin vermeyecekler” diye konuştu.

Menbiç krizin odağında

Ankara ile Washington arasındaki Suriye geriliminin temelinde ABD’nin DSG ve YPG’ye verdiği destek yatıyor. ABD, Rakka operasyonunda yer almasını istediği Kürt güçlere operasyon öncesi zırhlı araç ve silah takviyesinde bulunurken, Türkiye de, her kademeden, Menbiç kentindeki Kürt varlığının geri çekilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Fırat Kalkanı’nda El Bab’ın ele geçirilmesinin ardından yeni hedefin Menbiç olduğunu belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel’se, Türkiye’nin bu yönde herhangi bir adımın uluslararası koalisyonun IŞİD’e karşı planlarını sekteye uğratacağı uyarısında bulunmuştu. DSG’li yöneticiler de, ABD’nin Türkiye’nin olası bir Menbiç operasyonuna karşı koruma sözü verdiğini ileri sürmüştü.

Önceki gün, beklenen çatışma haberini Reuters duyurdu. Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Menbiç’in bazı köylerinde YPG öncülüğündeki DSG’ye saldırdığını duyurmuştu.

Dün ise DSG’den Rusya’yla vardıkları anlaşma gereği Menbiç’teki bazı köyleri Suriye ordusuna bırakacakları açıklaması geldi. Böylece Türkiye ile Kürt güçler arasında bir tampon bölge oluşturulmasının hedeflendiği belirtiliyor.