PYD, Şam’ı Afrin’de ‘egemen devlet’ sayıp göreve çağırdı: Sınırı koruyun

PYD’nin Afrin’de oluşturduğu yönetim, ‘egemen devlet’ diye nitelediği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetini ‘Zeytin Dalı Harekatı’na karşı göreve çağırdı.

Reuters’in haberine göre, PYD’den yapılan açıklamada “Suriye devletini, Afrin’e yönelik egemenlik yükümlülüklerini yerine getirmeye, Türkiye sınırını Türk işgalcilere karşı korumaya ve Suriye silahlı kuvvetlerini Afrin alanının güvenli hale getirmek üzere konuşlandırmaya çağırıyoruz” dendi.

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Türkiye Afrin harekatına başlarken Rusya’yla Suriye hava sahasının kullanımı konusunda uzun görüşmeler yapmıştı. Rusya’nın, Afrin’in nihai olarak Suriye hükümetine bırakılması yönündeki bir strateji doğrultusunda harekata yeşil ışık yaktığı iddiası Rus basınına yansımıştı.

Harekatın, Afrin’i Suriye yönetimine teslim etme konusunda PYD’yi baskı altına alacağı konuşuluyordu. Bu kapsamda Esad yönetimi ile PYD arasında görüşmelerin yürütüldüğü de öne sürülüyor.