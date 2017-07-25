PYD öncülüğündeki konsey: ABD, IŞİD sonrası Suriye’de uzun süre kalmalı

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

PYD öncülüğündeki Suriye Demokratik Konseyi (DSK), Rakka’nın IŞİD’den temizlenmesinin ardından ABD’nin bölgede uzun süre kalması gerektiğini söyledi.

Associated Press’e konuşan konsey eş başkanı İlham Ahmed, IŞİD sonrasında Rakka’nın yönetilmesi ve yeniden inşası için ABD’nin uzun vadeli siyasi ve finansal desteğine ihtiyaç duyacaklarını belirtti.

Reklam

ABD’nin rolünün Rakka’nın temizlenmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini ve garantör rolü oynaması gerektiğini dile getiren Ahmed, “Eğer Amerikalılar bu bölgelerin ve kendi ülkelerinin güvenliğini sağlamak istiyorlarsa, demokratik bir sistem kurulana kadar Suriye’de kalmaya devam etmeliler” diye konuştu.

Radikal güçlerin tekrar güç kazanmaması için Suriye’de demokratik bir sistem kurulmasında ABD’nin rolüne dikkat çeken Ahmed, Kürtlerin Suriyenin geleceği için yapılcak müzakerelerde bundan böyle gözardı edilemeyeceğini söyledi.