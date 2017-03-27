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PYD lideri Müslim’e göre Rakka ‘demokratik federal’ sistemin bir parçası olabilir

 

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) harekat başlattığı Rakka’nın ‘demokratik federal’ sisteme katılacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Omurgasını Türkiye’nin ‘terörist’ saydığı YPG’nin oluşturduğu ABD destekli DSG, geçen çarşamba günü ABD önderliğindeki koalisyonun Rakka’nın batısındaki Tabka civarına havadan asker indirdiğini söylemişti.

Son olarak Rakka yakınlarındaki Tabka Havalimanı’nın ele geçirildiği duyurulmuştu. Britanya merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de havalimanının DSG’nin eline geçtiğini doğruladı.

‘Rakka da bunun bir parçası olabilir’

Reuters’a konuşan Müslim, Rakka’nın IŞİD’den alınmasından sonra, Suriyeli Kürt gruplar ve müttefikleri tarafından kurulmakta olan yerinden yönetim sistemine katılacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Müslim şöyle devam etti: “Bunu bekliyoruz çünkü bizim projemiz tüm Suriye için… Rakka da bunun bir parçası olabilir.”

Rakka’nın ‘dost elinde’ olması gerektiğini söyleyen Müslim, aksi takdirde ‘Suriye’nin tümüne, özellikle kuzey Suriye, kuzey Suriye’nin federal sistemi ve öz yönetim bölgeleri için tehlike oluşturacağını’ söyledi.

‘Demokratik federal’ sistem, Kürt gruplar tarafından ülkenin kuzeyinde oluşturulan üç özerk bölge üzerine inşa edilecek bir sisteme dayanıyor. Yeni yönetim sisteminin modeli, aralık ayında bir Kürt kurucu meclisi tarafından kabul edilmişti.

Tabka barajı sağlam

Fotoğraf: Reuters

Operasyonun bir diğer ayağını, Suriye’nin en büyük barajı Tabka oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde IŞİD, koalisyonun bombardımanı ardından barajın çökme tehlikesinin olduğunu duyurmuştu.

Ancak barajın sağlam olduğu belirtildi. Pentagon bölgeye elektrik sağlayan barajı stratejik önemde görüyor. Bunun nedeni sadece elektrik üretimi değil, aynı zamanda baraj IŞİD’in ana karargahlardan biri ve birçok saldırı planının da burada oluşturulduğu sanılıyor.

Rakka şehrine operasyon başlamadan önce IŞİD’in kontrolündeki bölgelerin ele geçirilmesi, örgütün kent çevresindeki bağlantı yollarının kesilmesi için stratejik önemde görülüyor.

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