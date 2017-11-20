‘PYD konusu’ Soçi zirvesinde Erdoğan’ın önüne gelecek

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, PYD’nin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne davet edilip edilmeme konusunun çarşamba günü Soçi’de yapılacak Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesinde görüşüleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani çarşamba günü Rusya Soçi’de, Suriye sorununa çözüm için gelinen son aşamayı değerlendirecek.

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Görüşme sürecine gelirken en sıkıntılı konulardan biri, Rusya’nın Türkiye’nin PKK’nın uzantısı saydığı PYD’nin soruna çözüm için bir yıldır sürdürülen Astana görüşmelerine dahil etmek istemesi. Rusya bu kapsamda öncelikle PYD’nin de katılımıyla ‘Suriye Diyalog Kongresi‘ toplamak istediğini açıklamıştı.

Rusya’nın açıklaması üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Rusya’nın bize söylediği toplantının ertelendiği ve oraya PYD’nin davet edilmeyeceği” demişti.

Yuri Uşakov’a bugün Soçi zirvesiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında PYD’nin sözkonusu kongreye katılıp katılmayacağı soruldu. Uşakov “Zirvede tüm bunlar konuşulacak“ dedi. Uşakov kongre tarihinin ise henüz belirlenmediğini söyledi.