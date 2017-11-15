PYD, ABD’nin Suriye’de daha uzun süre kalmasından yana

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Suriyeli Kürtlerin partisi PYD, IŞİD’le mücadele eden ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun, ülkedeki siyasi krize bir çözüm getirilene kadar kalması gerektiğini söyledi.

Türkiye PYD’yi PKK’nın Suriye’deki siyasi kolu, YPG’yi ise silahlı kolu olarak kabul ediyor.

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PYD Eş Başkanı Şahoz Hasan, Reuters’e demecinde, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in pazartesi günü yaptığı açıklamaya atıf yaptı.

Mattis, IŞİD militanlarının Suriye’de ele geçirdiği tüm toprakları kaybetmesinden sonra da Amerikan askerlerinin ülkede uzun vadeli bir rol üstlenmesi gerektiğini söylemişti.

Hasan, “Suriye krizine bir siyasi çözüm bulunmadan, Türkiye ve İran’ın Suriye’ye müdahaleleri sürdükçe ve El Kaide grupları Suriye’de kalmaya devam ettikçe koalisyonun operasyonlarının devamı daha iyi olur” dedi.

Son olarak, geçtiğimiz günlerde, 250 IŞİD militanının ABD ve YPG’nin ortak operasyonuyla ele geçirilen Rakka’dan güvenli biçimde ayrılmasına izin verildiği ortaya çıkmıştı. Militanların bazılarının Türkiye’ye geçtiği belirtilmişti. Tahliye edilen 250 IŞİD’li arasında, örgütün önde gelen militanlarının yanısıra çok sayıda yabancı örgüt üyesi de vardı.

IŞİD’le Mücadelede Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Ryan Dillon, anlaşmanın bir sır olmadığını, Rakka’nın YPG tarafından alınmasının ardından Rakka Sivil Konseyi, omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve aşiretler arasındaki anlaşmadan söz ettiklerini söylemişti.