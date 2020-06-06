Pütürge’deki depremde 20 evde hasar oluştu; ocakta kurulan çadırlara döndüler

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, dün akşam meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde evlerinde hasar oluşanlar, ocak ayında merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’li deprem sonrasında kendileri için kurulan çadırlara döndü.

Fotoğraf: DHA

İlçeye bağlı Çayköy Mahallesi’nde dün saat 21:06’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Çayköy ve çevre köylerdeki 20 evde hasar oluştu. Çayköy Mahallesi sakinlerinin bazıları normal hayatına devam ederken, bazıları ise çadırlara yerleşti.

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Çadırlarda kalanlar, deprem sırasında korku dolu anlar yaşadıklarını, evlerinde büyük ve derin çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 24 Ocak’ta meydana gelen depremde, Elazığ ve Malatya’da toplam 41 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi de yaralandı.