Putin’le görüşen Erdoğan: Suriye’de siyasi çözümde mutabıkız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

Soçi’deki Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda Erdoğan ile Putin’in görüşmesi 2 saat 10 dakika sürdü.

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Görüşmede Türkiye heyetinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki ülke ilişkilerine paralel olarak ekonomik ilişkilerin de yükseliş seyrine girdiğini belirterek “Ekonomide son kısıtlamaların kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre ciddi artışla 15 milyar dolara yükseldiğini aktaran cumhurbaşkanı, hedefleri olan 100 milyar dolara ulaşmak için engellerin kaldırılmasının gerektiğini anlattı.

Erdoğan, “Domates, nar ve patlıcanın Rus pazarına girişi için alınan kararları memnuniyetle karşıladık. Vizeler dahil olmak üzere tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor. Vize muafiyetinin eski haline dönmesi önem arz ediyor” diye konuştu.

Suriye’de siyasi çözüm

Erdoğan şöyle devam etti: “Bugünkü gündemimizde çok çok önemli Türk Akımı ve Akkuyu konusu ilerliyor, onun değerlendirmesini yaptık. Bu projelerin zamanında hayata geçirilmesine çok önem veriyoruz. Ülkemizi ilgilendiren boyutuyla da yakından ilgileniyoruz. Akkuyu’nun beton dökme törenini de önümüzdeki haftalarda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Sayın Putin’in de programının el vermesi durumunda bu adımı beraber atmak istiyoruz.”

Erdoğan, Suriye’nin de gündeme geldiğini kaydetti: “Görüşmemizde bölgesel ve uluslararası konuları da ele aldık. Özellikle Suriye konusunu değerlendirme fırsatı bulduk. Suriye’de siyasi bir çözüm olmasında mutabıkız. Buna bağlı olarak Astana görüşmeleri ve şiddetin azaltılması konusuna önemli katkılar yaptık. Netice olarak Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok ileri seviyeye geldiğini görmekten mutluyuz. Elbette bu seviyeyi yeterli görmüyoruz. Savunma sanayiinde atacağımız adımları önemsiyorum.”

‘Suriye’de şiddet azaldı’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmeyi ikili ilişkileri ele alma açısından önemli gördüklerini belirterek “İkili ilişkilerimizde, kriz öncesi seviyelere tekrar ulaşıldı” dedi.

Geçen yılki düşü bu yılın sonuna kadar telafi edebileceklerini aktaran Putin, “Sayın Erdoğan’la varmış olduğumuz anlaşma gereği, Türkiye’den mahsul ithalatımız tekrar başladı. Kalan sınırlandırmaların kaldırılmasına dair konuları bugün ele aldık” diye konuştu.

Putin şöyle devam etti: “Burada her şeyden önce Türk Akımı Projesi’nden bahsetmek gerek. Bu projeyle ilgili kısa zamanda sunum çalışmalarına başlanacak. İran ziyareti hakkında da sayın Erdoğan’a bilgi verdim. Suriye’de şiddet önemli şekilde azaldı. BM himayesinde, diyalog oluşması için elverişli şartlar ortaya çıkmakta. Görüşmelerimiz, seri şekilde bürokrasiden uzak samimi olarak devam etmektedir.”