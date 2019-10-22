Putin’le buluşan Erdoğan: Bu görüşme Barış Pınarı Harekatı’na ciddi fırsat sağlayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’deki gelişmeleri görüşmek üzere Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya geldi.
Erdoğan buluşma öncesinde de faydalı görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, “Bu görüşme Barış Pınarı Harekatı’na ciddi fırsat sağlayacak” dedi.
Görüşmenin verimli olacağını düşündüğünü söyleyen Putin ise, “Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviye, bölgedeki sorunların çözümüne yardımcı olacak” diye konuştu.
Görüşme, Türkiye’nin ABD ile görüşmesi sonrası YPG’ye verdiği 120 saatlik çatışmasızlık süresinin son saatlerinde gerçekleştirildi.
Görüşmenin hemen öncesinde Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ‘Türk güçlerinin Suriye’de kalıp kalmayacağına Suriye hükümetinin karar vereceğini’ söylemişti.