Putin’in Suriye temsilcisine göre Türkiye kalıcı değil: Çekilmeleri için ısrarcı olacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye özel temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, zamanı geldiğinde Türk askerinin Suriye’den çekilmesi için ısrarcı olacaklarını söyledi.

Sputnik’in haberine göre Rus ajansına konuşan Lavrentyev Türkiye’nin İdlib’de nizam sağlanması için kendi üstüne belirtli sorumluluklar aldığını belirtti ve Azez ile Cerablus arasındaki büyük bir alanda da kontrolü ele aldığını söyledi.

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Türkiye’ye her zaman, operasyonlar bittikten sonra askerlerini çekmesi gerektiğini söylediklerini aktaran Putin’in özel temsilcisi, “Bu bölgelerde sivillerin güvenli bir biçimde yaşaması için gereken koşullar oluştuğunda Türk askerlerin buralardan çekilmesi gerektiği konusunda ısrarcı olacağız. Sonra da bu bölgelerin birleşme süreci devam edecek” dedi.

İdlib, Rusya, Türkiye ve İran’ın garantörü olduğu Astana müzakerelerinde oluşturulmasına karar verilen dört gerilimi azaltma bölgesinden biri. Anlaşma doğrultusunda İdlib’in iç mahallelerinde güvenliği Türk askerleri sağlıyor.

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İdlib ayrıca, Suriye hükümetinin kontrolüne geçen bölgelerden tahliye edilen binlerce militanı da barındırıyor.